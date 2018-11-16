Kaşıkçı için uluslararası soruşturma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri gazetesinde yazan Çavuşoğlu’ndan Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı için çağrı geldi.

Washington Post gazetesindeki bir makalede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası soruşturma çağrısına ilişkin, “Adaletin sağlanması için küresel çağrılar konusunda ya da Kaşıkçı’nın çocuklarına, babalarına gerçekten ne olduğu sorusunun cevabının verilmesi için bir adım atılacaksa, Türk Dışişleri Bakanı’nın uluslararası soruşturma çağrısı bu yolun öncüsü olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

TRT