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Watsons Boykotu Hakkında Merak Edilenler

TWİTTER VE FORUMLARDA YAYILAN BOYKOT ÇAĞRILARI

Twitter (X), Instagram ve çeşitli forumlarda yapılan boykot çağrıları, geniş kitlelerin dikkatini çekiyor. Bu tepkilerin merkezinde bulunan markalardan biri ise güzellik ve kişisel bakım ürünleri zinciri Watsons. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları, Watsons’ın boykot edilen markalar arasında olup olmadığına dair çeşitli iddiaları gündeme taşıyor. Peki, Watsons boykot mu ediliyor? Watsons neden hedef alınıyor? İşte, detaylar…

WATSONS BOYKOTU NEDENİYLE GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde belirli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Ancak, siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler doğrultusunda oluşturulan bu boykot listesinde Watsons’a dair herhangi bir bilgi ya da boykot çağrısı bulunmuyor.

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