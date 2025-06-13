WBT Fiyatı, WhiteBIT Gelişmeleriyle Artış Gösterdi

REKOR FİYAT ARTIŞI

13 Haziran’da 34,3 dolara ulaşarak rekor seviyeye çıkan WBT, gün sonunda 33,67 dolardan işlem görüyor. Yaklaşık 4,85 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 100 kripto varlık arasında 33. sırada yer almakta. WBT’deki hızlı fiyat artışının arkasında bir dizi önemli gelişme yer alıyor. Bunlardan ilki, WhiteBIT borsasının DeFi App platformunun yerel token’ı olan HOME’u spot piyasada listelemesi oldu.

İŞLEM HACMİNDE ARTIK DÜZEN

Ayrıca, HOME-PERP vadeli işlem çiftinin aktif hale gelmesi, borsadaki işlem hacmini artırdı ve WBT’ye olan ilgiyi yükseltiyor. Buna ek olarak WhiteBIT, yakın gelecekte Avrupa merkezli bir futbol kulübüyle ortaklık kurma sinyali verdi. Henüz detayları açıklanmayan bu iş birliği, toplulukta beklentiyi artırarak alım yönlü baskı oluşturuyor.

KULLANICI HAREKETLİLİĞİNDE CİDDİ ARTIŞ

On-chain analiz platformlarından gelen verilere göre, WBT ekosisteminde kullanıcı hareketliliği önemli bir şekilde arttı. Günlük aktif adres sayısında yüzde 580 oranında bir yükseliş kaydedildi. Ayrıca, büyük yatırımcıların cüzdanlarına WBT eklemeye başlaması da yükselişin arkasındaki başka bir motivasyon olarak öne çıkıyor. Bu tür balina hareketleri genellikle piyasada uzun vadeli güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TEKNİK ANALİZ GÖSTERİYOR

Teknik analizde WBT fiyat grafiği, genişleyen bir yükseliş formasyonu sergiliyor. Bu durum, yukarı yönlü potansiyelin ve artan volatilitenin işareti olarak değerlendiriliyor. Aroon göstergesi ve MACD verileri, mevcut yükselişin hâlâ desteklendiğini ortaya koyuyor. Eğer momentum korunursa, fiyatın önce 35 doları test etmesi, ardından da 38 dolara kadar yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak küresel risk iştahındaki olası bir zayıflama, fiyatın 31 dolar seviyesine gerilemesine yol açabilir.