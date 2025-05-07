WCK, Gazze’de Gıda Malzeme Kıtlığı Bildirdi

GIDA TEDARİKLERİ TÜKENİYOR

Yeni ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail’in Gazze’ye uyguladığı tam ablukayla birlikte, bölgede tedariklerin sona erdiğini bildirdi. WCK yetkilileri, sosyal medya platformu X’ten yaptıkları açıklamada, İsrail’in Gazze’ye geçişlere izin vermemesi nedeniyle sahadaki mutfaklarda, günlük yemek hazırlamak için gerekli malzemelerin tükendiğini belirtti.

DAĞITIM ANINDA SIKINTILAR YAŞANIYOR

Açıklamada, “Son 18 ayda toplam 130 milyondan fazla öğün ve 26 milyon somun ekmek servis eden WCK’nın artık Gazze’de yemek pişirmek veya ekmek pişirmek için malzemesi kalmadı” ifadelerine yer verildi. Gazze’deki son çalışan fırının, mobil fırında da un kalmadığı vurgulandı. Sahadaki mutfakların, malzeme ya da yakıt bulamadıkları için Filistinli aileleri besleyemediği dile getirildi.

KAMYONLAR BEKLEMEDE

Yapılan açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının mart ayının başından itibaren Gazze sınırında “hazır bekletildiği” ancak İsrail’in yardımların geçişine izin verene kadar “hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemeyeceği” kaydedildi. İsrail, mart ayının başlarından beri yardım kamyonlarının dağıtımında kontrol sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddialarıyla Gazze’ye insani yardım geçişine izin vermiyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’nin 2.3 milyon nüfusunun 2 milyondan fazlasının temel gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.