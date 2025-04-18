Haberler

WCM Arya Aydoğan, Rodos’ta Şampiyon Oldu

DÜNYA YAŞ GRUPLARI YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI’NA DAMGA VURDU

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda gerçekleştirilen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası, 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Turnuvanın 14 yaş kızlar kategorisinde WCM Arya Aydoğan, 9 puan toplayarak şampiyonluk elde etti.

ARYA AYDOĞAN ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ

WCM Arya Aydoğan, turnuvayı başarıyla tamamlayarak 14 yaş kızlar kategorisinde ilk sırayı aldı. Elde ettiği 9 puan, onun performansını ortaya koyuyor ve bu uluslararası alanda önemli bir başarı olarak kaydediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunlu Şehit İlhan Hamlı Anıldı

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve diğer üç astsubay, Pamuk Geçidi'nde Türk milleti için verdikleri mücadele nedeniyle 33 yıl sonra dualarla yad edildi.
Haberler

Dizi, 1990’lar İstanbul’unu Yansıtıyor

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un rol aldığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, bu akşam TRT 1'de premier yapacak. İlk bölümü merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.