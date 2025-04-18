WCM Arya Aydoğan, Rodos’ta Şampiyon Oldu

DÜNYA YAŞ GRUPLARI YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI’NA DAMGA VURDU

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda gerçekleştirilen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası, 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Turnuvanın 14 yaş kızlar kategorisinde WCM Arya Aydoğan, 9 puan toplayarak şampiyonluk elde etti.

ARYA AYDOĞAN ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ

WCM Arya Aydoğan, turnuvayı başarıyla tamamlayarak 14 yaş kızlar kategorisinde ilk sırayı aldı. Elde ettiği 9 puan, onun performansını ortaya koyuyor ve bu uluslararası alanda önemli bir başarı olarak kaydediliyor.