‘Weasley’ Ailesinin Oyuncuları Tanıtıldı

WEASLEY AİLESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

‘Harry Potter’ dizisinde Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyuncuların ilk görüntüleri yayınlandı. Çekimleri İngiltere’de süren dizide, Weasley ailesinin çocuklarını canlandıran oyunculara dair ilk kareler ortaya çıktı. Fred ve George Weasley ikizlerini, gerçek hayatta da kardeş olan Tristan Harland ve Gabriel Harland canlandırıyor. Percy Weasley rolünü Ruari Spooner üstlenirken, Ginny Weasley karakterini Gracie Cochrane canlandırıyor. Ancak Bill ve Arthur Weasley rollerini kimin oynayacağı henüz kesinleşmedi.

DİZİDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Her sezon bir kitabın işleneceği ve 10 yılı aşkın süreceği duyurulan projede başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstleniyor. Senaryosu Francesca Gardiner tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mark Mylod’un yaptığı Harry Potter dizisi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak. Serinin yazarı J.K. Rowling de projede yürütücü yapımcı olarak görev alıyor.