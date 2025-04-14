OTOMOTİV SEKTÖRÜ’NDE KÖKLÜ BİR FİRMA KRAKONDA

Türkiye otomotiv yan sanayisinin köklü isimlerinden biri olan Weger, konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete üç aylık iflas koruması verirken, üç kişilik bir komiser heyeti de atadı. 69 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan Weger, ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. Bu durum üzerine Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirketin, 10 Nisan’dan itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı alması sağlandı.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRECEK

Konkordato kapsamındaki süreçte, şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılması için üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Konkordato süreciyle ilgili davanın ön inceleme duruşması ise 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi Yunus Emre Tutan ve diğer iki şirketi için de konkordato talepleri sunulmuş durumda.

TARİHİ VE GELİŞİMİ

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Weger, Tutanlar Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. ismiyle 1956 yılında Ankara’da küçük bir atölye olarak kuruldu. Ağır vasıtalar ve binek araçlar için yedek parça üretimi yapan Weger, zaman içerisinde ihracat kapasitesini artırarak 40’tan fazla ülkeye parça gönderdi. 2020 yılında ise, “Weger” markası ile kurumsal kimliğini yenileyen şirket, sektördeki varlığını sürdürmeye devam ediyor.