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Werner Lorant Vefat Etti, Üzüntüyle Öğrendik

FENERBAHÇE’NİN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, “Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

ALMAN FUTBOLUNA KATKILAR

Kariyerinde birçok Alman takımında görev alan Lorant, Türkiye’de de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi ekipleri çalıştırdı. Futbolculuk dönemi boyunca ise, 1979-1980 sezonunda Eintracht Frankfurt ile UEFA Kupası’nı kazanmıştır.

DUYGUSAL VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Lorant’ın yaşamını yitirmesi, futbol camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Futbola olan katkıları ve çalıştırdığı takımlardaki etkisi unutulmayacak.

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