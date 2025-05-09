WestJet, ABD-Kanada Uçuşlarını Durduruyor

KANADA HAVAYOLU ŞİRKETİ WESTJET’İN ROTALARI DURAĞA GEÇİYOR

Kanada’nın en büyük ikinci havayolu şirketi WestJet, iki ülke arasındaki seyahat isteğinin azalması nedeniyle ABD ve Kanada arasındaki dokuz rotasını durdurma kararı aldı. CBC Haber’in haberine göre, Kanada’dan Austin, Los Angeles ve Chicago gibi ABD şehirlerine yapılan uçuşlar bu kararın etkisini gösteriyor.

TALEPLERİ GÖZDEN GEÇİRİYORLAR

Havayolu şirketi sözcüsü, “WestJet, talepleri karşılamak üzere uçuş programlarını sürekli şekilde gözden geçirip ayarlamalar yapıyor. Gelecekte bu güzergahlarda doğrudan hizmet sunma fırsatlarını tekrardan değerlendireceğiz” diyerek durumu açıkladı. WestJet, nisan ayında Kanada içinde yeni iç hatlar ekleyeceğini ve Avrupa uçuşlarını artıracağını da duyurmuştu.

Bu değişiklikler, ticaretle ilgili gerilimler nedeniyle daha az sayıda Kanadalının ABD’ye seyahat etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’nın ilhakı yönündeki söylemleri ile bağlantılı olarak meydana gelmektedir. Kanada İstatistik Kurumu’na göre, Mart 2025’te Kanada’da yaşayanlar, ABD’ye yaptıkları 719.500 seyahatten geri döndü. Bu sayıda, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,5’lik bir düşüş görülüyor. ABD’yle yaşanan gümrük vergisi sorunları sebebiyle Kanada hükümeti, Kanadalı tüketicileri ülkede alışveriş yapmaya ve seyahat etmeye teşvik ediyor.