Whale Alert, Son 24 Saatte XRP Transferi

BÜYÜK XRP TRANSFERLERİ GÜNDEME GELİYOR

Blockchain izleme servisi Whale Alert, son 24 saat içerisinde çok sayıda büyük hacimli XRP transferini kaydetti. Platform, 16,6 milyon XRP’nin tanımlanamayan bir cüzdandan Coinbase’e aktarıldığını açıkladı. Bu önemli olay, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile sürdürdüğü hukuki mücadelenin sonlanmasıyla aynı zamana denk geldi. İkinci Daire Temyiz Mahkemesi, her iki tarafın temyiz başvurularını geri çektiğini onayladı. Eski federal savcı James K. Filan’ın verdiği bilgilere göre, bu karar Aralık 2020’den bu yana devam eden davayı resmen kapattı.

BÜYÜK LİKİDİTE HAREKETİ

Whale Alert’in bildirdiği bir diğer büyük hareket ise 35 milyon XRP’nin kimliği belirsiz cüzdanlar arasında transfer edilmesiydi. 108,1 milyon dolar değerindeki bu işlem, XRP ekosistemindeki büyük likidite hareketlerinin boyutunu gözler önüne seriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Eylül toplantısında faiz indirimi ihtimaline kapı aralayarak, Cuma günü piyasaların güçlü bir yükseliş göstermesine yol açtı. XRP, bu genel yükselişten faydalanarak bir noktada yüzde 8’e varan kazanç sağladı.

XRP’E AİT HUKUKİ GALİBİYET

Bölge Yargıcı Torres’in XRP’nin kendi başına bir menkul kıymet olmadığına dair verdiği karar artık kesin hale geldi. Bu zafer, Ripple için sadece hukuki bir galibiyet değil, aynı zamanda tüm kripto sektörü için emsal teşkil eden önemli bir sonuç olarak değerlendiriliyor.