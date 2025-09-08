WhatsApp 8 Eylül 2025’te çöktü mü?

WHATSAPP’TA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

8 Eylül 2025 tarihinde WhatsApp kullanıcıları, Downdetector verilerine göre saat 23:58 itibarıyla çökmeye dair raporlar ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar hem mobil hem de Web sürümüne erişimde sorun yaşarken, bu konuda henüz bir resmi açıklama gelmedi. “WhatsApp çöktü mü?” ve “WhatsApp mesajlar neden gitmiyor?” gibi sorular sosyal medyada sıklıkla aranıyor. Daha önce de bu tür kesintiler yaşanmıştı. Örneğin, 19 Mart 2025 tarihinde küresel ölçekte erişim problemleri ortaya çıkmış ve kullanıcılar mesaj gönderemediği gibi uygulamaya da giriş yapamamıştır. 8 Eylül’deki kesinti, büyük ihtimalle geçici bir altyapı hatası ile ilişkilidir; ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

MESAJ GÖNDERME SORUNLARI

Kullanıcılar mesaj gönderemediğinde veya mesajlar “tek tik”te takıldığında bunun birkaç nedeni bulunuyor. Bunlar arasında sunucu kaynaklı erişim kesintileri, bant daraltma ve yerel internet problemleri yer alıyor. 19 Mart’taki geniş çaplı erişim sorunları, WhatsApp tarafındaki anlık yoğunluk ya da bakım durumuna işaret ediyordu. Ayrıca, 8 Eylül’de İstanbul’da yaşanan sorunlar çevresel faktörlerden etkilenmiş olabilir. WhatsApp’a girişte “Bağlantınız kontrol ediliyor” mesajı alınması ya da uygulamanın açılamaması durumları, genellikle geçici sunucu kesintileri veya bölgedeki ağ sorunları gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

DONMA VE KİLİTLENME SORUNLARI

WhatsApp’ın donmasına neden olabilecek yaygın problemler arasında güncellenmemiş uygulamalar, cihaz yazılımı uyumsuzluğu ve ağ bağlantısı sırasında yaşanan kilitlenmeler bulunuyor. Reddit’te bazı kullanıcılar, belirli sürümlerde uygulamanın açılmadığını bildirmiştir. Custom ROM kullanan bazı cihazlarda da yedekleme sırasında sorun yaşandığı ifade edilmiştir. Uygulamanın hata vererek donması, genellikle uygulamanın güncellenmemesinden veya cihazın teknik uyumsuzluklarından kaynaklanıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

WhatsApp’ın çalışmaması durumu, global altyapı arızaları, yazılım hataları ve kısıtlı ağ erişimi gibi ekonomik bağlamda birkaç başlık altında özetlenebiliyor. Bu durumda kullanıcıların atması gereken adımlar ise şöyle sıralanıyor: Kullanıcılar Downdetector gibi platformlardan durumu takip edebilir, WhatsApp’ın resmi sosyal medya hesaplarını veya blogunu kontrol edebilir. Uygulamayı güncellemek veya yeniden yüklemek de önemlidir; özellikle güncelleme kaynaklı hataların giderilmesi için bu işlem gereklidir. Ayrıca, ağ bağlantısını gözden geçirmek, Wi-Fi veya mobil veri arasında geçiş yapmak veya cihazı yeniden başlatarak uçak moduna almak da problemi çözebilir. Bu yöntemler sayesinde bazı kullanıcılar sorunları aşmayı başarmıştır.