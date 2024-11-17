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WhatsApp’a Taslak Mesaj Özelliği Geldi

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WHATSAPP YENİ ÖZELLİĞİ İLE KULLANICILARINA GÜNCEL HİZMET SUNUYOR

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek amacıyla kendisini sürekli olarak geliştiriyor ve yeni özellikler ekliyor. Bu kapsamda uygulama, kullanıcılarının yazıp göndermedikleri mesajları taslak olarak saklamalarına imkan tanıyan bir yenilik getiriyor. Daha önce gönderilmeyen mesajların geri alınması mümkün olmuyor ve bu durum, kullanıcılar için bazı sıkıntılara yol açıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte yarım kalan mesajlar taslak olarak kaydediliyor ve kullanıcılar istedikleri zaman bu mesajları düzenleyip gönderebiliyor.

TASLAKLAR SOHBET EKRANINDA ÜST KISIMDA GÖRÜNECEK

Taslak mesajlar, sohbet ekranının en üst kısmında görünerek kullanıcıların daha kolay erişim sağlamasına yardımcı olacak. Bu özellik, tüm dünya genelinde WhatsApp kullanıcıları için kullanılabilir hale getirildi.

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