WhatsApp’a Yeni Bir Özellik Geliyor

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Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların biriken veya uzun mesajları okumaya vakti olmadığında işlerini kolaylaştıracak bu yenilik, WABetaInfo tarafından uygulamanın son Android beta sürümünde tespit edildi. Uygulama, yapay zeka desteğiyle okunmamış mesajları özetleyecek.

okunmamış mesajlar için yapay zeka desteği

Yeni özellik, sohbette çok sayıda okunmamış mesaj olduğunda devreye giriyor. Meta’nın yapay zekası, bu mesajları özetleyerek kaçırmış olabileceğiniz önemli noktaları vurguluyor. Ekran görüntülerine göre, bu özetler doğrudan sohbet ekranında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, bu özetlerin yalnızca o kullanıcıya özel olduğu ve sohbetin diğer tarafındaki kişilerin bu özetleri göremeyeceği belirtiliyor. Özetler, Meta’nın kendi geliştirdiği yapay zeka olan Meta AI tarafından hazırlanacak.

gizlilik ön planda

WhatsApp, bu işlem sırasında gizliliğin korunacağını ve mesajların kendisi de dahil olmak üzere başka hiç kimse tarafından içeriğe erişilemeyeceğini vurguluyor. Şu anda test aşamasında bulunan bu özellik, henüz tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında net bir bilgiye sahip değil. Ayrıca, Meta AI özelliklerinin Türkiye’de henüz aktif olmaması dolayısıyla, bu özelliğin ülkemize ulaşmasının diğer bölgelere kıyasla daha uzun sürebileceği tahmin ediliyor.

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