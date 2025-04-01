WhatsApp Eski iPhone Modellerinde Çalışmayacak

GÜNCELLEME TARİHİ VE GEREKEN SÜRÜMLER

WhatsApp, 5 Mayıs 2025 itibarıyla, iOS 15.1 veya daha güncel sürümler talep ederek güncellemeye geçiyor. Bu durum, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi eski model telefonlar için WhatsApp desteğinin sona ereceği anlamına geliyor. Bu modellere sahip olan kullanıcıların, uygulamayı aktif olarak kullanabilmesi için cihazlarını yenilemesi gerekiyor.

KULLANICILARA ÖNCEKİ BİLGİLENDİRME

WhatsApp, destek sona ermeden önce kullanıcılarını bu konudan haberdar ediyor. Bu şekilde, güncel olmayan sürümlere sahip olan kullanıcılar ya mevcut cihazlarını güncelleyebilir ya da yeni bir cihaza geçiş yaparak uygulamayı kullanmaya devam edebilir. Daha yeni iPhone modelleri için ise yalnızca iOS 15.1 veya daha yeni bir sürüme geçmek yeterli oluyor.

IOS SÜRÜMÜNÜ KONTROL ETME YOLU

Cihazınızın iOS sürümünü kontrol etmek veya güncelleyebilmek için “Ayarlar” > “Genel” > “Yazılım Güncelleme” adımlarını takip edebilirsiniz. Bu adımları izleyerek, WhatsApp’ı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam etme imkanına sahip oluyorsunuz.