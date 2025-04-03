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WhatsApp Eski Telefonlara Desteği Kesecek

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WHATSAPP’IN YENİ DÜZENLEMESİ

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, eski model telefonlara sunduğu desteği kaldırma kararı aldı.

PERFORMANS SIKINTILARI NEDEN OLDU

Meta, bu değişikliğin gerekçeleri arasında performans sorunlarını, güvenlik risklerini ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen unsurları sıralıyor.

DESTEK SONU İÇİN TARİH BELİRLENDİ

WhatsApp, 1 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümleri bulunan cihazların uygulamaya erişemeyeceği anlamını taşıyor. Kullanıcılar, bu tarihten itibaren WhatsApp’ı kullanma imkanı bulamayacak. Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kişiyi etkileyecek.

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