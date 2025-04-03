WhatsApp Eski Telefonlara Desteği Kesmeye Hazırlanıyor

WHATSAPP’IN YENİ POLİTİKASI

Dünya genelinde sıklıkla tercih edilen mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, artık eski model telefonlar için sunduğu desteği sonlandırma kararı aldı. Meta’nın aktardığı bilgilere göre, bu değişikliğin ardındaki sebepler arasında uygulamanın performans sorunları, güvenlik tehditleri ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen çeşitli etkenler bulunuyor.

DESTEKLENEN SÜRÜMLER

WhatsApp, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yalnızca iOS 15.1 ve sonraki sürümleri destekleyecek. Bu durum, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor. Bu tarihten sonra WhatsApp kullanımı, eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcı için mümkün olmayacak. Güncelleme alma şansı bulamayan veya eski sürümlerde kalan cihazlar, bu karardan en fazla etkilenenler arasında yer alacak.

ETKİLENEN CİHAZLAR

Apple’ın eski cihazları arasında iPhone 5, iPhone 5C ve iPhone 6 serisi bulunuyor. Samsung tarafında ise Galaxy Ace Plus, Galaxy Note 3 serisi ve Galaxy S4 Mini modelleri de bu değişiklikten olumsuz etkilenecek cihazlar arasında yer alıyor.