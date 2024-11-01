“WhatsApp Grubu Kurup Paylaşanlar Gözaltında”

EMNİYET EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Emniyet, İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde düzenlenen denetim ve uygulamalarda, yaklaşık 800 kişi arasında yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapıldığını tespit ediyor.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durum üzerine polis hemen harekete geçiyor ve grup üzerine yer bildirimi yapan toplam 13 kişiyi gözaltına alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğreniliyor ve savcılıkta sorgularının devam ettiği bildiriliyor.