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WhatsApp İhbar Hattı’na İhbar Yapıldı

ADAYAMAN EMNİYETİNDEN YENİ İHBAR HATTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nce hizmete giren WhatsApp İhbar Hattı sayesinde gelen bir ihbarla 6 kişi hakkında işlem yapıldı. İhbarda uyuşturucu madde tespit edildi.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kurulan 0501 412 02 02 numaralı WhatsApp Narko ihbar hattına gelen bilgi doğrultusunda polis ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından ekipler, park içinde bulunan 6 şahıs üzerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 42 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

ŞAHISLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Uyuşturucu maddeleri güvenlik altına alınırken, 6 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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