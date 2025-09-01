WhatsApp, Kullanıcı Adı İle Arama Yapacak

YENİ KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların iletişim kurma şeklini köklü bir şekilde revize edecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki bu yenilik, kullanıcıların artık telefon numaraları yerine, kendilerine özel kullanıcı adları ile arama yapabilmesini sağlayacak.

BENCERSİZ İSIMLER OLUŞTURULACAK

Kullanıcılar, belirli kurallara uygun olarak kendilerine benzersiz bir kullanıcı adı oluşturacak. Diğer kişiler, Sohbetler sekmesindeki arama çubuğuna bu kullanıcı adını yazarak doğrudan bir sohbet başlatma imkanına sahip olacak. Böylece iletişim daha erişilebilir hale gelecek.

EK GİZLİLİK SEÇENEĞİ

WhatsApp, gizlilik seviyesini artırmak amacıyla isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” üzerinde de çalışıyor. Bu özellik kullanıldığında, bir kişinin size ilk mesajı gönderebilmesi için bu anahtar gibi bir parolayı bilmesi gerekiyor. Dünya çapında uygulanacak olan bu yenilik, aynı zamanda spam ve kötüye kullanımı önlemek için çeşitli koruma sistemleri içerecek. Ancak yeni kullanıcı adı özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair net bir tarih henüz verilmedi.