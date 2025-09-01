WhatsApp, Kullanıcı Adıyla Arama Başlatacak

WHATSAPP’TAN YENİ BİR ÖZELLİK

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerini bulup iletişim kurma şeklini köklü bir biçimde değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan bu yenilik, telefon numarası yerine artık kullanıcı adları ile arama yapılmasına imkan tanıyacak.

BENZERSİZ KULLANICI ADLARI VE SOHBETLER

Kullanıcılar, belirli kurallara uyan benzersiz bir kullanıcı adı oluşturacak. Diğer kişiler, Sohbetler sekmesindeki arama çubuğunu kullanarak bu kullanıcı adını aratıp doğrudan sohbet başlatabilecekler.

WhatsApp, gizliliği artırmak amacıyla isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir kişinin size ilk mesajı yollayabilmesi için bu parolaya benzer anahtarı bilmesi gerekecek. Dünya genelinde geçerli olacak bu özellik, spam ve kötüye kullanımı önlemek için koruma sistemleri de içerecek. Yeni WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.