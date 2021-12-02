WhatsApp kullanıcı bilgilerini FBI’ya veriyor

Sosyal iletişim ağlarından WhatsApp’ın kullanıcı bilgilerini ABD Federal Soruşturma Bürosu’na verdiği ortaya çıktı.

FBI’ya ait belge, kolluk kuvvetlerinin dünyanın en büyük dokuz anlık mesajlaşma aracının yönetiminden hangi verileri talep edebileceğini açıklıyor.

Bu 9 anlık haberleşme uygulamaları içerisinde en güvenilmezinin WhatsApp olduğu kesinleşti. Alınan bilgilere göre WhatsApp, FBI ve CIA’ya bütün portları açmış durumda. Bu iki istihbarat servisi WhatsApp’a bildirimde bulunmadan istediği kişiyi veya ülkeyi takibe alıyor.

Dünyada 2 milyardan fazla kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, her 15 dakikada bir gönderen ve muhatap hakkındaki bilgileri FBI’a iletebiliyor. Kişiler listesinden, engellenen kullanıcılardan ve bu kullanıcıyı kişilere ekleyen kişilerin listesinden bahsediyoruz.

Apple’ın iMessage uygulaması ayrıca ABD güvenlit kuvvetlerine kullanıcı verileri sağlıyorwr. Belgeler, FBI’ın talebi üzerine, habercinin kullanıcı hakkında temel bilgileri, arama sorgularıyla ilgili son 25 güne ait verileri, uygulamada onu kimin aradığına ilişkin verileri iletebileceğini belirtiyor.

Ayrıca Signal ve Wickr gibi haberciler hakkında da FBI’a istenilen bilgileri veriyor Rus Telegram ise, bilindiği gibi Rus İsihbarat servisi FSB’nin tamamen kontrolünde olan bir haberleşme yazılımı.