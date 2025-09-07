WhatsApp’ta Erişim Sorunları Yaşandı

WHATSAPP’TA GÜN İÇİNDE GÖRÜLEN KESTİNTİLER

Aynı günün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden giriş yapma, mesaj gönderme ve içerik görüntüleme gibi temel işlevlerde kesintiler yaşandı. Bu durum, kullanıcıların sosyal medyada yoğun şekilde paylaşım yapmasına ve konunun dijital gündemde hızlıca öne çıkmasına neden oldu. Ortaya çıkan teknik aksaklık sonrası, erişim sorununun kaynağı ve süresine dair sorular arttı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’taki kısa süreli erişim problemleri, kullanıcılarda “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak yapılan kontroller sonucunda uygulamada genel bir kesinti olmadığı saptandı.

KULLANICI RAPORLARI VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR

Uluslararası servis takip platformları olan Downdetector ve Outage.Report verilerine göre, WhatsApp için olağan dışı bir yoğunluk ya da dünya çapında bir arıza rapor edilmedi. Ayrıca WhatsApp’ın bağlı bulunduğu Meta şirketinden de herhangi bir kesinti ya da teknik problem ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, bazı kullanıcıların yaşadığı problemlerin, sistemsel bir arızadan ziyade bireysel nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Bu nedenler arasında internet bağlantısı sorunları, mobil cihaz önbelleği problemleri ve geçici uygulama hataları yer alıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar, erişim sorunu yaşayan kullanıcılara bazı adımlar öneriyor. Bu adımlar arasında uygulamanın yeniden başlatılması, internet bağlantısının kontrol edilmesi ve cihaz önbelleğinin temizlenmesi bulunuyor. Son 24 saatlik veriler incelendiğinde, WhatsApp’ta herhangi bir küresel kesinti gözlemlenmediği ve bildirilen hataların daha çok bölgesel ve kişisel kaynaklı erişim sorunlarıyla sınırlı kaldığı görülüyor.