WhatsApp’tan Casus Yazılım Açıklaması Geldi

SOSYAL MEDYA VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

The Guardian gazetesinin yaptığı habere göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum aktivistleri dahil yaklaşık 90 kişinin “Paragon Solutions” adlı İsrail merkezli yazılım firması tarafından hedef alındığı ve muhtemelen kişisel bilgilerin ele geçirildiğine dair kuvvetli endişe taşıdıklarını aktardı. Saldırıların 2024 yılının Aralık ayında durdurulduğunu belirten yetkili, bu kişilerin ne kadar süreyle tehdit altında olduğuna dair kesin bilgilere ulaşılamadığını da ifade etti.

TEHDİTLER VE YASAL ADIMLAR

Yetkili, bu siber saldırıların grup sohbetlerine zararlı PDF belgeleri gönderilerek yapıldığına inandığını vurguladı. WhatsApp, konu hakkında yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla Paragon’a yasal uyarı mektubu göndermiş ve bu şirkete karşı hukuki süreç başlatmayı planladığını açıkladı.