WhatsApp’tan Grup Sohbetlerine Etiket Özelliği

WHATSAPP’TAN YENİ GRUP SOHBETİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp, grup sohbetlerine yönelik yeni bir özellik üzerine çalıştığını duyurdu. Bu yenilik, Android için piyasaya sürülen son WhatsApp beta sürümünde test edilmeye başladı ve beta kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar, her bir grupta kendilerine bir etiket atayarak, o grup içindeki rollerini diğer üyelerle paylaşabilecek. WhatsApp, bu etiketin hem mevcut hem de gelecekteki grup üyeleri tarafından görülebileceğini aktarıyor. Ancak, bu etiket yalnızca uygun grup içinde geçerli olacak ve başka bir yerde görüntülenmeyecek. Bir grup içinde kendinize atadığınız etiket, değiştirilmediği sürece kalıcı olacak; WhatsApp’ı sıfırlasanız veya yeniden yükleseniz bile etiket değişmeyecek.

KULLANICI ETİKETLERİ VE ROLLER

WhatsApp, kullanıcılara etiket olarak kendilerine “Jordan’ın ebeveyni”, “koç”, “başkan” gibi roller seçme imkanı sunuyor. Etiketlerin belirlenmesinde tamamen kişisel tercihlerin geçerli olduğu vurgulanıyor. Kullanıcılar, hızlı bir şekilde rollerini anlatan etiketler seçerek bu özelliğin asıl amacını gerçekleştirebilecek. WhatsApp’ın beta sürümlerinde bulunan bu yeni özelliğin genel kullanıma sunulma tarihi ise henüz belirsiz. Yeni özelliğin birkaç hafta veya birkaç ay içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Ancak, şu andan itibaren bu özellik, grup sohbetlerinde daha düzenli ve anlaşılır bir iletişim sağlamayı hedefliyor.