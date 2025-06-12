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WhatsApp, Uzun Mesajları Özetleyecek

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WHATSAPP YENİ BİR ÖZELLİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik hazırlıyor. Uzun veya biriken mesajları okumaya zamanı olmayan kullanıcıların işine yarayacak olan bu yenilik, WABetaInfo tarafından uygulamanın son Android beta sürümünde keşfedildi. Bu özellik, yapay zeka desteğiyle okunmamış mesajları özetleyecek.

YAPAY ZEKAYA DAYALI ÖZET SİSTEMİ

Yeni özelliğin işlevi, bir sohbette çok sayıda okunmamış mesaj biriktiğinde devreye girmesi. Meta’nın yapay zekası, bu mesajları kullanıcı için özetleyerek, kaçırmış olabileceği önemli noktaları belirgin hale getiriyor. Ekran görüntülerine göre, özetler doğrudan sohbet ekranında görülebilecek. Ancak bu özetlerin sadece o kullanıcıya özel olacağı ve sohbetin diğer tarafındaki kişilerin bu özetleri göremeyeceği ifade ediliyor. Özetler, Meta’nın geliştirdiği yapay zeka olan Meta AI tarafından oluşturulacak.

GİZLİLİK VE TEST AŞAMASI BİLGİSİ

WhatsApp, bu işlem süresince gizliliğin korunacağını ve mesajların içeriğine başka hiçbir kişinin erişim sağlayamayacağını vurguluyor. Ancak, özellik şu anda test aşamasında bulunduğu için tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca, Meta AI özelliklerinin Türkiye’de aktif olmaması nedeniyle, bu özelliğin ülkemize ulaşmasının diğer bölgelere kıyasla daha uzun sürebileceği bekleniyor.

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