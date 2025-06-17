WhiteBIT Ve Juventus, Yeni Standartlar Belirleyecek

WHITEBIT VE JUVENTUS’TAN YENİ ANLAŞMA

Üç yıllık bir iş birliği çerçevesinde, WhiteBIT ve Juventus, inovasyon, topluluk büyümesi ve taraftar deneyiminde yeni standartlar oluşturmayı hedefliyor. 2025 FIFA Dünya Kupası’ndan itibaren geçerli olacak bu ortaklıkla, WhiteBIT logosu Juventus’un Kadınlar ve Erkekler A Takımlarının formalarında kol sponsoru olarak yer alacak. Sponsorluk, 2025/26 sezonunda başlayacak ve 2027/28 sezonu sonuna kadar devam edecek.

GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK ÖNCELİĞİ

WhiteBIT, kullanıcı varlıklarının güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla sektördeki en gelişmiş güvenlik protokollerini uyguluyor. Global çapta bağımsız güvenlik denetimlerinden başarıyla geçen platform, %96 oranında cold storage (soğuk cüzdan) politikası ve kurumsal sigorta kapsamıyla yatırımcı güvenini temeli olarak benimsiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren WhiteBIT TR de yüksek güvenlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hizmet sunuyor.

SIFIR KOMİSYON AVANTAJI

WhiteBIT TR, Türkiye Finans ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde kullanıcılarına ABD doları (USD) yatırma ve çekme işlemlerinde sıfır komisyon avantajı sağlıyor. Bu çözüm sayesinde Türk kullanıcılar, platform üzerinden hızlı ve masrafsız işlem yapabiliyor. Kripto ile geleneksel finans arasında köprü kuran bu yaklaşım, WhiteBIT TR’yi Türkiye’nin en kullanıcı dostu kripto para platformlarından biri hâline getiriyor.

WBT TOKEN’DA DEĞER ARTISI

WhiteBIT ekosisteminin yerel tokeni olan WBT, Juventus ile gerçekleştirilen prestijli iş birliğinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından %30 oranında değer kazanarak 52,7 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Duyurunun ardından yatırımcı güveni ve piyasa beklentileri önemli ölçüde artarken, tokenin yükselişi de ivme kazandı. Sürekli büyüyen kullanıcı tabanı, global iş birlikleri, yenilikçi ürün yelpazesi ve güçlü topluluk desteği, WBT token’in bu tarihi zirveyi görmesinde belirleyici rol oynadı.

JUVENTUS İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Juventus’un dijital dönüşüm vizyonu ve taraftar etkileşimini artırma hedefi, WhiteBIT’in blok zinciri teknolojilerindeki uzmanlığıyla birleşiyor. Ortaklık kapsamında taraftar deneyimini zenginleştirecek çeşitli projeler hayata geçirilecek. Bunlar arasında NFT koleksiyonları, interaktif dijital etkinlikler, blok zinciri tabanlı sadakat programları ve ödüllü kampanyalar yer alıyor. Juventus taraftarları böylece kulüple hem dijital hem de fiziksel platformlarda daha güçlü bağlar kurma fırsatı elde edecek.

JUVENTUS VE WHITEBIT’DEN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

Juventus CEO’su Maurizio Scanavino, iş birliğine dair yaptığı açıklamada, “İnovasyon ve mükemmeliyete son derece bağlı olan WhiteBIT’i Juventus ailesine büyük bir heyecanla ekliyoruz. Bu iş birliğinin dünya çapındaki taraftarlarımıza yepyeni etkileşim fırsatları sağlayacağına ve son model teknolojileri kullanarak taraftarlarımızın Juventus ile bağlarını güçlendireceğine inanıyoruz,” dedi.

WhiteBIT Grup CEO’su ve Başkanı Volodymyr Nosov ise ortaklık hakkında, “İkonik futbol kulübü Juventus ile ortaklığımızdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu iş birliği, kripto para birimlerini daha geniş bir kitleye erişilebilir kılma misyonumuzda önemli bir kilometre taşı olacak. Birlikte, taraftarları teknoloji odaklı yeni yollarla sevdikleri takımla bir araya getireceğiz,” şeklinde değerlendirdi.

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin de bu küresel iş birliğinin yerel yansımalarına dikkat çekerek, “WhiteBIT TR olarak, Türkiye’de regülasyonlara uyumlu, güvenli ve kullanıcı dostu hizmet anlayışımızı küresel bir iş birliği ile taçlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Juventus gibi dünyaca ünlü bir kulüp ile gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, hem markamızın hem de Türkiye’deki kripto ekosisteminin gelişimi adına önemli bir adım,” dedi.