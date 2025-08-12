Haberler

Wieteska’nın sağ dizinde rüptür var

KOCANIN SAĞ DİZİNDE KOPMA TESPİT EDİLDİ

Kocaelispor’un futbolcusu Mateusz Wieteska, Süper Lig’in ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrollerinde Wieteska’nın sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Bu durum, oyuncunun sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalmasına yol açacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 sezonu 1. hafta müsabakasında Kocaelispor, Trabzonspor’a 1-0 kaybetti. Maçın 21. dakikasında Wieteska, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dün oynanan Trabzonspor müsabakasında sakatlanıp oyundan çıkan futbolcumuz Mateusz Wieteska’nın Atakent Cihan Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Wieteska’nın durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Wieteska’nın yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını” belirtti. Bu oyuncunun sezon başında Serie A ekiplerinden Cagliari’den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı da ifade edildi.

Erzincan'da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

