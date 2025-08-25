Wight Adası’nda Helikopter Düştü

HELİKOPTER DÜŞTÜ

İngiltere’nin güneydoğusundaki Wight Adası’nda bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü, helikopterin bir tarlaya düştüğünü aktarıyor. Kazanın yerel saatle 09.24’te gerçekleştiği belirtiliyor, ancak helikopterde bulunan kişi sayısına dair herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Polis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Olay yerine çok sayıda acil servis aracı geldiği için yol kapatıldı, bu nedenle lütfen bölgeden uzak durun” ifadesini kullanıyor. Bu durum bölgedeki trafiği etkiliyor ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.