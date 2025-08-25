Haberler

Wight Adası’nda Helikopter Düştü

HELİKOPTER DÜŞTÜ

İngiltere’nin güneydoğusundaki Wight Adası’nda bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü, helikopterin bir tarlaya düştüğünü aktarıyor. Kazanın yerel saatle 09.24’te gerçekleştiği belirtiliyor, ancak helikopterde bulunan kişi sayısına dair herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Polis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Olay yerine çok sayıda acil servis aracı geldiği için yol kapatıldı, bu nedenle lütfen bölgeden uzak durun” ifadesini kullanıyor. Bu durum bölgedeki trafiği etkiliyor ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Marmara Adası’nda Yangın Kontrol Altında

Marmara Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ancak helikopter destekli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı.
Haberler

Yalova’da Motosiklet Kazası Oldu

Yalova-Termal yolunda motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.