Wikipedia’da parayla sayfa açan Mustafa Berk Gün ifşa oldu

“Özgür Ansiklopedi” sloganıyla uluslararası yayın yapan ve bir çok dilde yayını bulunan Wikipedia, para ödenerek sayfa açıldığı ortaya çıktı.

İnternetteki çeşitli internet sitelerinden reklamlarını yapan paralı yazarlar, aldıkları bu ödemeler karşılığında fatura da kesmiyor ve herhangi bir vergi ödemiyor. Faturasız ve hukuksuz ticaret yapan Gün, Bakanlıklarla bile çalıştığını iddia ediyor.

Wikipedia’da dilasariman isimli nick’le ücretli sayfalar açan Mustafa Berk Gün, r10.net isimli internet sitesinde ücret tarifesini de şu şekilde duyuruyor:

Wikipedia Sayfası Oluşturma: 2000 (Daha önce silinmiş ise ekstra 450 talep ediyorum. Toplam fiyat 2450 TL’ye geliyor)

Mevcut Sayfalarda Basit Ekleme ve Çıkarmalar: 650 TL

Bilgi Güncelleme, Revize: 850 TL

Mavi Tik İçin 4 Gün Sayfayı Aktif Tutma: 1500 TL

Ekşi Sözlük’te açılan sayfa da bir çok kullanıcı, bu konuyla ilgili tartışmaya katıldı.

Royalekingdom nickli Ekşi Sözlük kullanıcısı, bu durumu şu cümlelerle eleştirdi: “benim fluvoksamin sayfam onay almasın o kadar medikal yazı yazayım bu dırzolar ne yapsın? türkiyede olduğu için şaşırmadım.”

Baharin nickli sözlük yazarı ise, “welcome to wikipedia diyorum. aynı kişi midir bilmem ama benim arkadaşım da böyle bir adama wikipedia’da sayfa açtırdı. genelde instagram tarafından onaylanmak için böyle adamların ellerine düşüyorlar. sayfa bir süre sonra siliniyor zaten. kanmasın bu dolandırıcılara.” şeklinde bir entry yazdı.