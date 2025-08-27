Wilfried Singo İstanbul’a Geldi

GALATASARAY TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Galatasaray, transfer gündemindeki isimlerden biri olan AS Monaco’nun 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo’yu İstanbul’a getirdi. Takım, yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekibinden kalkan özel bir uçakla 01.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Singo, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

SINGO, GALATASARAY’DA OLMAKTAN MUTLU

Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Wilfried Singo, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray Türkiye’nin en büyük takımı. Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla beraber büyük işler başaracağız” dedi.

RESMİ GÖRÜŞMELER VE SAĞLIK KONTROLÜ

Singo, kendisini bekleyen özel araçla havaalanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak Galatasaray ile kariyerine yeni bir yön vermiş olacak.