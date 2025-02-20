Wilfried Zaha’dan Türkiye Hakkında Açıklamalar

NİHAYET YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Geçen sezon yüksek beklentilerle transfer edilen ve Galatasaray ile Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Wilfried Zaha, yeni sezon başında Lyon’a kiralık olarak gitti. Ancak Fransız ekibi, Zaha ile devam etme kararı almadı. Tecrübeli oyuncu, MLS ekiplerinden Charlotte FC ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Zaha, Charlotte FC ile antrenmanlara başladı ve basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray ve Türkiye kariyeri hakkında konuşan Zaha, “Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye’ye gittim, herkes ‘Neden oraya gidiyorsun?’ dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem.” ifadelerini kullandı.

“Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım örnek olarak liderlik etmeye çalışmak. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etme, suçlama ve konuşma eğiliminde değilim çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmenin tek yolu sahada olmak.” diyen Zaha, Charlotte FC ile transfer sürecinin başlangıcını da şöyle anlattı: “Yatmadan önce YouTube’da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi.”