William Bjergfelt, Rekor Denemesi Yaptı

DÜNYA REKORU KIRILDI

Konya Olimpik Veledromu’nda dünya rekoru denemesi gerçekleştiren İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 Kategorisi’nde 1 saatte 51,463 kilometre kat ederek yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu deneme sırasında Bjergfelt, toplamda 206 tur tamamladı ve böylece ortalama 51 kilometre hızla UCI Masters Hour Record’un yeni sahibi olmayı başardı.

KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

William Bjergfelt, Avrupa Şampiyonası’nın Konya’da düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Uzun zamandır saat rekoru için hazırlanıyorum. Çok iyi bir ekip ile hazırlandık. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na iş birliği için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye’ye Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda yarışmıştım. Türkiye’de Konya Velodromu’nun çok hızlı olduğunu duyunca rekor denemesini burada yapmak istedim. Burada daha çok yarış düzenlenmesini umuyorum. Pist mükemmel, ülke güzel, çevredeki manzara harika ve buradaki herkes çok dostane. Keşke burada daha fazla yarış yapabilsek.” şeklinde konuştu.

REKORDEN SONRA YENİ HALETLER

Kırılan rekorun ardından, diğer bisikletçiler de denemelerine devam ediyor. Matthew Richardson 200 metrede, Charlie Tanfield ise dünya 1 saat rekorunu kırmak için çalışmalarını sürdürüyor.