William Bjergfelt, UCI Masters Hour Record’u Kırdı

REKOR KIRAN PERFORMANS

Birleşik Krallık’dan William Bjergfelt, Konya Velodromu’nda gerçekleşen saat rekoru denemesinde, UCI Masters Hour Record’un yeni sahibi oldu. 206 tur atan Bjergfelt, 1 saatlik süre içerisinde 51,500 kilometre kat ederek 51,471 km/saat ortalama hıza ulaştı ve dünya rekorunu kırdı. Türkiye’nin ilk ve tek olimpik velodromu olan Konya Velodromu, daha önce birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kez ise bisiklet sporunun en prestijli dayanıklılık testlerinden birine tanıklık etti.

HAZIRLIKLAR VE TEŞEKKÜRLER

Uzun zamandır saat rekoru için hazırlandığını belirten William Bjergfelt, “Çok iyi bir ekip ile hazırlandık. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na iş birliği için teşekkür ederim.” dedi. Daha önce Türkiye’de Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda yarıştığını hatırlatan Bjergfelt, “Türkiye’de Konya Velodromu’nun çok hızlı olduğunu duyunca rekor denemesini burada yapmak istedim. Burada daha çok yarış düzenlenmesini umuyorum.” şeklinde ifade etti. Pist hakkında övgülerde bulunan Bjergfelt, “Mükemmel, ülke güzel, çevredeki manzara harika ve buradaki herkes çok dostane. Keşke burada daha fazla yarış yapabilsek.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ REKOR VE YENİ HEDEFLER

İtalyan sporcu Andrea Tarlao, 2014 yılında 47,569 km/saatlik derecesiyle UCI Masters Hour Record’un eski sahibi olmuştu. Bjergfelt’in bu başarısı, yeni rekoru ve gelecekteki hedefleriyle bisiklet sporunda dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.