William Ve Kate’in İlişki Hikayesi

İLİŞKİLERİNİN SÜREKLİLİĞİ

Bu haber bazıları için beklenmedik bir durum doğururken, diğerleri için oldukça olağandı. Prens William, St. Andrews Üniversitesi’nde tanıştığı Kate Middleton ile sekiz yıl süren inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyordu. Kate’in sürekli olarak “Bekleyen Katie” olarak anılmasına sebep olan durum, bunca yıl flört ettikten sonra hâlâ evlenme teklifi almamasıydı.

AİLE YAŞANTISININ GİDİŞATI

Görünüşe göre Prens William, iki kez ayrılıp yeniden barıştığı bu genç kadınla hayatının geri kalanını bir arada geçirmeyi planlıyordu. İlişkilerindeki dalgalanmalar ve yıllar içinde yaşanan değişimler, çiftin birlikte devam etme isteğini gözler önüne seriyor.