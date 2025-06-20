Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Olacak

WILMA ELLES YENİDEN ANNE OLUYOR

Bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde yer alan oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olacağını duyurdu. 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, sosyal medya üzerinden bebek beklediğini açıkladı.

BEYAZ EŞARP İLE DUYURDU

Elles paylaşımında, “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” şeklinde ifade etti.

AİLESİNİ BÜYÜTÜYOR

Hamilelik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMIŞTI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni isminin “Mücella” olduğunu da açıklamıştı. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile ilişkisine başlayan Elles, 2015 yılında Milat ve Melodi adını verdikleri ikizleri dünyaya getirmişti. Fakat, 2019 yılında ayrıldılar. 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenen Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına “Manolya Tiara” adını vermişti.