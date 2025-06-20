Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor

WILMA ELLES YENİDEN ANNE OLUYOR

Bir dönem TV dünyasına damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olacağını açıkladı. 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, bebek beklediğini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

BEKLENEN HABERİ PAYLAŞTI

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerini kullandı. Hamilelik fotoğraflarını paylaşarak, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANDI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının “Mücella” olduğunu duyurmuştu. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile ilişkiye başlayan Elles, 2015 yılında ise ikizleri Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Çift, 2019 yılında yollarını ayırdı. 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlenen Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına “Manolya Tiara” adını verdi.