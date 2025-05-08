Wisconsin’de Kadın Uzun Süre Sonra Bulundu

KADIN 63 YIL SONRA BULUNDU

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 63 yıl önce kaybolan bir kadının bulunduğu açıklandı. Audrey Backeberg, 7 Temmuz 1962’de Reedsburg’daki evinden ayrıldığında sadece 20 yaşındaydı ve o günden beri kendisinden haber alınamamıştı.

KAYBOLUŞUNUN NEDENİ AÇIKLANDI

Sauk bölgesi şerifi Chip Meister, Backeberg’in kaybolmasının “kendi seçimiyle gerçekleştiğini ve hiçbir suç veya kötü niyetin olmadığını” ifade etti. Şerif, kadının Wisconsin dışındaki bir yerde yaşadığını belirtti, ancak daha fazla bilgi vermedi. Wisconsin Kayıp Kişiler Savunuculuğu, Backeberg’in kaybolduğunda evli ve iki çocuğu olduğunu bildirdi. Kuruluş, Backeberg’in kaybolduğundan birkaç gün önce, 15 yaşındayken evlendiği kocasının kendisini dövdüğünü ve öldürmekle tehdit ettiğini belirten bir şikayette bulunduğunu aktardı.

Kadın, kaybolduğu gün çalıştığı yün fabrikasından maaş çekini almak için evden çıkmıştı. Çiftin 14 yaşındaki bakıcısı, Backeberg ile birlikte Wisconsin eyaletinin Madison kentine otostopla gittiğini, oradan da Indianapolis’e giden bir otobüse bindiğini aktardı. Bakıcı, gerildiği için eve dönmek istedi, fakat Backeberg bunu reddetti ve en son otobüs durağından yürüyerek uzaklaşırken görüldü.

Sauk bölge şerifinin ofisi, savcıların çok sayıda ipucunu araştırdığını, ancak bu yılın başlarında eski dava dosyalarının incelenmesinden önce kaybolduğunu açıkladı. Davayı çözen dedektif Isaac Hanson, Backeberg’in kız kardeşi aracılığıyla oluşturulan bir çevrimiçi soyağacı hesabının kendisinin bulunmasında büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Dedektif Hanson, Backeberg’in yaşadığı yerin yerel şerifleriyle iletişime geçerek, kendisiyle 45 dakika boyunca telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Hanson, “Sanırım sadece her şeyden uzaklaştı, kendi işini yaptı ve hayatını sürdürdü. Mutlu görünüyordu. Kararından emindi. Pişman değildi” şeklinde konuştu.