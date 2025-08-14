Wisconsin’de Kripto Para Yasa Tasarısı

YENİ YASA TEKLİFİ İLE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde kripto para ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerine karşı sert önlemler içeren yeni bir yasa teklifi sunuldu. Eyalet senatosuna taşınan tasarı, mecliste daha önce sunulan benzer bir teklifi destekliyor ve operatörlere lisans alma, kullanıcı kimliğini doğrulama ve işlem ücretlerine tavan getirme gibi katı yükümlülükler öngörüyor.

KAPSAMLI DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Wisconsin eyaletinde kripto para ATM’leri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen kapsamlı bir yasa tasarısı senatonun gündemine geldi. Bu teklif, daha önce eyalet meclisine sunulan benzer bir tasarıyı destekleyerek yasalaşma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Yeni düzenleme teklifi, eyalette faaliyet gösteren kripto para ATM’si veya kiosk operatörlerinin para transferi lisansı almasını zorunlu kılıyor. Operatörler, kullanıcılarının adı, doğum tarihi, adresi ve e-posta adresi gibi kişisel bilgilerini toplamakla yükümlü olacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Güvenlik önlemleri kapsamında, işlem yapan müşterilerin pasaport veya sürücü belgesi gibi devlet tarafından verilmiş bir kimlik belgesini ibraz etmesi ve fotoğrafının çekilmesi gerekecek. Her işlem için kimlik doğrulama şartı getirilirken günlük işlem limiti bin dolar ile sınırlandırılacak. Tasarı, kullanıcıları korumaya yönelik ek maddeler de içeriyor. Kripto para ATM’lerinin ön yüzüne, müşterinin görüş alanı içinde olacak şekilde dolandırıcılık risklerine karşı uyarı etiketleri konulması zorunlu tutuluyor.

KOMİSYON ÜCRETLERİNE SINIRLAMA

Genellikle çevrim içi borsalara kıyasla çok daha yüksek komisyon alan bu cihazlar için bir ücret tavanı da belirlendi. Operatörler, işlem başına en fazla beş dolar veya işlem değerinin yüzde üçü kadar ücret alabilecek. Ayrıca bir işlemin dolandırıcılık amaçlı olduğunun emniyet birimleri tarafından otuz gün içinde doğrulanması durumunda operatörlerin müşteriye tam geri ödeme yapması gerekecek.

ULUSAL ENDİŞELERLE PARALİLLİK GÖSTERİYOR

Bu yerel girişim, ulusal düzeydeki endişelerle de paralellik gösteriyor. ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), 4 Ağustos’ta finansal kurumlara bir uyarı yayımlayarak kripto para ATM’leri aracılığıyla yapılan şüpheli işlemlerin bildirilmesini istemişti. FinCEN, dolandırıcılık, siber suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığının bu cihazlar aracılığıyla yürütülen üç ana yasa dışı faaliyet olduğunu belirtti. Düzenleyici kurumların kripto para ATM’lerine yönelik artan denetimleri küresel bir eğilim hâline geldi. Temmuz ayında Yeni Zelanda, kara para aklama ve suç finansmanında kullanıldıkları gerekçesiyle ülke genelindeki tüm kripto para ATM’lerini yasaklamıştı. Benzer şekilde Birleşik Krallık’taki yetkililer de yasa dışı faaliyetler nedeniyle çok sayıda cihaza el koymuştu.