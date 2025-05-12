Wisconsin’de Yangın: 4 Ölü, 4 Yaralı

YANGININ ÇIKTIĞI BİNA VE ETKİLERİ

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yer alan bir binada meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise ağır yaralandı. Milwaukee bölgesindeki 4 katlı yapının ortak alanında çıkan alevler, hızla diğer katlara yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KURTARMA OPERASYONU

Milwaukee Bölgesi İtfaiye Şefi Aaron Lipski, yangına toplamda 30 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini belirtti. Yangın anında apartmanda mahsur kalan 30 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Lippen, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca 4 kişinin ağır yaralı olduğunu aktardı.

EVSİZ KALANLAR VE ARAŞTIRMA

Yangın sonucunda yaklaşık 200 kişinin evsiz kaldığı bilgiler arasında yer aldı. Lipski, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve yangın önlemleri konusunda dikkat çekici bir konuyu gündeme getiriyor.