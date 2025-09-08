Wissam Ben Yedder Türkiye’de

WİSSAM BEN YEDDER’İN YENİ DURAĞI TÜRKİYE

Dünya futbolunun önde gelen golcülerinden biri olan 35 yaşındaki Fransız oyuncu Wissam Ben Yedder, yeni kulübüyle Türkiye’de sahalara dönüyor. 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, hücum gücünü Wissam Ben Yedder ile artırma kararı aldı. Kulüp, şu anda boşta olan Ben Yedder’i transfer ettiğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder” ifadesi yer aldı. 35 yaşındaki Fransız santrforun piyasa değeri şu an 2 milyon euro düzeyinde.

KARİYERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Wissam Ben Yedder, kariyeri boyunca Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan gibi önemli takımlarda görev yaptı. Toplamda 519 maçta 260 gol atan bu yıldız futbolcu, aynı zamanda 75 asistle de dikkat çekti.