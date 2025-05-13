Witkoff, Barış İçin Görüşmeleri Zorunlu Görüyor

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA ÜLTİMATOMU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın Rusya ve Ukrayna’ya bir “ültimatom” verdiğini belirtiyor. Witkoff, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yapılmaması durumunda ABD’nin süreci bırakmayı değerlendirebileceğine dikkat çekti. ABD merkezli Breitbart News’e konuşan Witkoff, olası barış görüşmeleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Trump’ın, “Eğer kısa sürede doğrudan görüşmeler gerçekleşmezse ABD’nin bu çatışmadan tamamen çekilmeyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyor. Bu savaşı biz başlatmadık, ama sona erdirmek istiyoruz” ifadelerini kullandığını aktardı.

DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERİN GEREKLİLİĞİ

Witkoff, çözümün ancak doğrudan görüşmelerle getirilebileceğini vurgulayarak, “Ukraynalıları ve Rusları aynı masaya oturtmamız gerekiyor” dedi. Tarafların “birbirlerini sevmediğine” dikkat çeken Witkoff, “Bunu değiştirmek zorundayız. Herkesin bu konunun çözümünün diplomatik yollardan geçtiğini düşünmesini sağlamalıyız” şeklinde konuştu. Witkoff, ayrıca Trump’ın 2020’de başkan seçilmesi durumunda bu savaşın çıkmayacağını ve “Bu aptalca bir savaş ve başlamaması gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’NİN GÖRÜŞMELERDEKİ ROLÜ

Witkoff, ABD’nin görüşmelerden çekilmesi durumunun herkes için “kötü bir sonuç” doğuracağını ifade etti. Rusya’nın “barışçıl bir çözüm” istediğini söyleyen Witkoff, ABD’nin amacının tarafları bir araya getirerek “barışçıl bir çözümün alternatiflerinin herkes için kötü olduğunu göstermek” olduğunu belirtti. Olabilecek en iyi çözüm yolunun öncelikle ateşkesten geçtiğini dile getiren Witkoff, bunun gerçekleşmesi durumunda herkesin “durup asıl meselelere odaklanabileceğini” vurguladı.

İHTİLAFLAR VE GÖRÜŞMELER

Witkoff, taraflar arasındaki görüşmelerde “Ukrayna’daki beş bölge üzerindeki egemenlik tartışmaları, Zaporijya nükleer santrali ve Ukrayna’nın Karadeniz’e erişimi” gibi başlıca ihtilaf konularına dikkat çekti. “En büyük anlaşmazlık konusunun” beş bölge üzerindeki egemenlik tartışması olduğuna işaret eden Witkoff, Rusya’nın bu bölgelerden ikisini kontrol ettiğini, Ukrayna’nın ise diğer üç bölgede “bir dereceye kadar” kontrolünün olduğunu bildirdi. İki tarafla “gayriresmi” görüşmelerde bulunduklarını ve Zaporijya nükleer santralinin bu tartışmanın önemli bir parçası olduğunu aktaran Witkoff, “Kiev’deki bazı bölgelere çok fazla elektrik sağlıyor” dedi.

Witkoff, her iki taraftan yetkililerle çatışmaların çözümü için görüştüğünü belirterek, ulusal güvenlik danışmanlarıyla ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme sağladığını, “Putin’in imzası olmadan hiçbir anlaşma olmaz” ifadesini kullandı.