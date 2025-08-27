Witkoff, Görüşmelerde Trump’ın Yer Almalı

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yürütülmesi planlanan ikili görüşmeye dair kendi görüşlerini paylaştı. Witkoff, “Nihayetinde bir ikili görüşme görebileceğimizi düşünüyorum. Şahsi fikrim, bir anlaşmaya varılması için masada Başkan’ın (Trump) da yer alması gerektiği yönünde” şeklinde ifadeler kullandı.

UKRAYNALILARLA GÖRÜŞME SINIRLARI BELİRLİYOR

Witkoff, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkese dair bir açıklama da yaparak, “Bu hafta New York şehrinde Ukraynalı temsilcilerle bir araya geleceğim. Bu büyük bir işaret” dedi. Böylece ABD’nin savaşı sonlandırmak için attığı adımlara ilişkin önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. Ruslarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Witkoff, “Masada Donetsk’i içeren bir barış anlaşması var. Bu Ukraynalıların kabul edemeyeceği bir şey olabilir” ifadesini kullandı.

PRENSİPLERİ DEĞİŞTİRME GEREĞİ VURGULANDI

Ayrıca, Witkoff, 15 Ağustos’ta Trump ile Putin arasında gerçekleşen görüşmede Putin’in barış yönündeki dileklerini aktardığını, bu durumun uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Witkoff, Trump’ın, savaşın sona ermesi için çözüm bulma çabalarını sürdüreceğini vurgulayarak, “Bütün bunu durdurabilecek kişi, günün adamı benim” dedi.

RUSYA’DAN ZELENSKİY YORUMU

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zelenskiy’nin meşruiyetine dair eleştirilerini dile getirerek, “Biz Zelenskiy’i rejim lideri olarak tanımlıyoruz” ifadesinde bulundu. Lavrov, “Yasal dokümanları imzalama konusuna gelince, imzalayan kişinin meşru olduğu konusunda herkesin net bir anlayışa sahip olması gerekir ve Ukrayna anayasasına göre Bay Zelenskiy şu an öyle değil” diyerek, durumu özetledi.