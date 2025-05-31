Witkoff, Hamas Cevabını Reddetti

ABD’İ SIKINTILARA HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin sunmuş olduğu ateşkes teklifine Hamas tarafından yapılan cevabın “hiç bir şekilde kabul edilemez” olduğunu ifade etti. Witkoff, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor.” dedi.

YENİ GÖRÜŞMELERİN TEMELİ OLARAK SUNULAN ÇERÇEVE

Özel Temsilci Witkoff, Hamas’a yeni bir mesaj yolladığı paylaşımında, “Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli.” cümlesine yer verdi. Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine dönmesi için yapılacak dolaylı görüşmelerin kalıcı hale gelmesi için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

ANLAŞMANIN HIZLA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerle yaptığı görüşmede, anlaşmanın çok kısa bir süre içinde, belki de bir gün içerisinde açıklanabileceğini belirtti. Hamas, Witkoff’un önerisine verdikleri cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tüm geri çekilmeleri ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını sağlamayı amaçladığını açıkladı.