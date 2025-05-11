Witkoff, Netanyahu’yu Sert Şekilde Eleştirdi

WITKOFF’UN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki çatışmayı uzattığını ifade etti. İsrail Kanal 12 Televizyonu’ndan alınan bilgilere göre, Witkoff bu açıklamaları, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği bir görüşme esnasında yaptı. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil.” şeklinde konuştu.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TUTUMU ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Witkoff, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir dille eleştirerek, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor.” dedi. Witkoff’un bu kritik eleştirileri, Trump’ın bölgeye planlanan ziyareti öncesinde geldi ve Suudi Arabistan, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayacak olan ziyaretin önemini artırdı.

İSRAİL’İN GAZZE’DE SAVAŞI GENİŞLETME PLANI

Bu eleştiriler, İsrail’in Gazze’deki savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir dönemde gerçekleşti. Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi için İsrail güvenlik kabinesi bir plan kabul etti. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini amaçlıyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de plana dahil edildi. Planın kabulü sonrası, yerel basına açıklama yapan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini belirtti.