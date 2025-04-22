Witkoff, Putin ile Moskova’da buluşacak

WITKOFF’UN MOSKOVA ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Beyaz Saray, Witkoff’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşacağını ve bu görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ele alınacağını bildirdi. Witkoff, daha önce Putin ile Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için toplamda üç kez görüşme yapmıştı.

GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın günün erken saatlerinde Witkoff ile görüştüğünü ve müzakerelerin devam ettiğini herkesin bilmesini istediğini aktardı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un bu toplantılara katılacağını, ancak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılamayacağını belirtti.