Wizpr Ring, İletişimi Kolaylaştıran Yüzük

YENİ TEKNOLOJİYLE YABANCI İLETİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR

Güney Kore’den VTouch startupı, geliştirdikleri “Wizpr Ring” adlı yüzük teknolojisi ile uluslararası iletişimi kolaylaştıran bir yenilik sunuyor. Fransa’nın Paris kentinde 11 Haziran’da start alan 9. VivaTech fuarı, Türkiye, Çin, Almanya ve Güney Kore gibi birçok ülkeden 13 bin 500’den fazla startupı bir araya getiriyor. Fuarda, VTouch’un tanıttığı Wizpr Ring, yapay zeka destekli mobil uygulama ile kullanıcıların konuşmalarını yazılı metne çevirmesine olanak tanıyor.

SESLE KONTROL İMKANI SUNUYOR

Wizpr Ring, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleriyle çalışan bir telefon uygulamasına bağlı olarak çalışıyor ve kullanıcının sesli komutları ile telefonundaki diğer uygulamaları da kontrol etmesini sağlıyor. Bu teknoloji, farklı dillerde konuşan bireyler arasında sorunsuz bir iletişim kurulmasına destek oluyor. VTouch’un Eş Üst Yöneticisi Seokjoong Kim, kullanıcıların gürültülü ortamlarda bile kendilerine ait mikrofonla entegre çalışan yüzüğün, seslerini algılayabildiği bilgisini paylaştı.

SESİL MESAJ GÖNDERME İMKANI BULUNUYOR

Seokjoong Kim, Wizpr Ring ile dünya genelinde farklı dilleri destekleyen çeviri uygulamaları geliştirdiklerini belirtti. “Arkadaşlarınıza, ailenize ve meslektaşlarınıza sesli mesaj da gönderebilirsiniz.” diyen Kim, bu sistem sayesinde kullanıcıların farklı dillerdeki mesajlarını diledikleri kişilere ulaştırabileceğini vurguladı. Ayrıca, yüzüklerine bağlı uygulama, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçlarını kullanarak her defasında farklı bir aracın seçilmesine olanak tanıyor.

ÜRÜNLERİ DAĞITILMAYA BAŞLIYOR

Seokjoong Kim, bu ayın sonunda Wizpr Ring ürünlerini müşterilere sunmaya başlayacaklarını açıkladı. Ağustos ve Eylül aylarında ise ABD ve Avrupa pazarlarına yönelik dağıtım yapmayı planladıklarını belirtti.