Wlfi Lansmanı Borsa İle Piyasa Girdi

KRİPTO PARA DÜNYASINDA TARİHİ GELİŞME

Kripto para sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesinin desteğini alan World Liberty Financial projesi, WLFI tokenını başarılı bir şekilde piyasaya sürüyor. Projenin toplamda 100 milyar token arzı bulunuyor ve lansman sırasında bu arzın 24,67 milyar adedi dolaşıma girmiş durumda. Binance borsası, WLFI/USDT ve WLFI/USDC spot çiftlerini oluşturarak, WLFI’yi listeleyen ilk büyük merkezi borsa olma özelliği taşıyor.

ÖN SATIŞ VE ERKEN SATIŞ BASKISI

Blockchain analiz platformu Lookonchain, lansmanın etrafındaki erken satış baskısına dikkat çekiyor. Üç ön satış cüzdanı, talep ettikten kısa bir süre sonra toplam 160 milyon WLFI’yi Binance platformuna transfer etmiş. World Liberty Financial, token spot piyasa girişi yaparken, 100 milyar arzının ne kadarının lansmanda ticarete açık olacağını açıklıyor. Bu durum, birinci gün kilit açma süreciyle de çakışıyor.

YATIRIMCILARIN YENİ FIRSATLARI

Erken yatırımcılar tarafından elde edilen WLFI’nin yüzde 20’si, projenin Lockbox süreci aracılığıyla talep edilebilir hale geliyor. WLFI, projenin yönetişim tokenı olarak önemli bir işlev görüyor ve kullanıcıların protokol parametreleri üzerinde oy kullanma imkanını sağlıyor. Başlangıçta aktarılamaz olan token, World Liberty sahipleri tarafından temmuz ayında ticaretinin onaylanmasıyla birlikte, yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor.