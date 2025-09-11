Wolfsburg Eriksen’i Transfer Etti!

WOLFSBURG, CHRISTIAN ERIKSEN İLE ANLAŞTI

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg, 33 yaşında olan Christian Eriksen’i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün yaptığı açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile 2027 yılına kadar geçerli olan iki yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

MANCHESTER’DAN AYRILDI, TÜRKİYE İLE ANLAŞAMADI

Son dönemde Manchester United’da yedek kalan Eriksen’in sözleşmesi sona erdi. Yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle anlaşıldığı iddiaları gündeme gelse de somut bir gelişme yaşanmadı. Avrupa’daki transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen bonservisi elinde bulunduğu için Almanya’ya transfer olması mümkün hale geldi.

FORMASINI VE GOL SAYISINI PAYLAŞTI

Wolfsburg takımında 24 numaralı formayı giyecek olan Eriksen, geçen sezon Manchester United formasıyla 35 resmi maçta 5 gol ve 6 asist yaptı. Danimarka Milli Takımı’nda en çok forma giyen oyuncu konumunda olan Eriksen, milli takımda 144 maçta 46 gol attı.

FUTBOLUN UNUTULMAZ DÖNÜŞÜ

EURO 2020 turnuvasında kalbi durarak hayata döndürülen Eriksen, 259 gün sahalardan uzak kaldıktan sonra futbola geri dönmüştü. Ajax, Tottenham, Inter ve Brentford gibi kulüplerde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, kariyerine Almanya’da devam edecek.