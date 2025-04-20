Wolverhampton, Manchester United’ı 1-0 yendi

MANCHESTER UNITED WOLVERHAMPTON MAÇI

Manchester United, Premier Lig’in 33. haftasında Wolverhampton ile karşılaşarak sahasında 1-0’lık mağlubiyet yaşadı. Maçın ilk yarısında her iki takım da gol bulamadı. İkinci yarının 77. dakikasında konuk ekip, Pablo Sarabia’nın attığı golle skoru 1-0 yaptı. Geri kalan süre zarfında başka bir gol olmadı ve Wolverhampton, maçı bu skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United’ın galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Takım, ligde 38 puanla 14. sırada kalmaya devam etti. Diğer yandan, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Vitor Pereira’nın takımı ise puanını 38’e çıkararak 15. sıraya yükseldi.