Wolverhampton Wanderers, 5 Maç Kazandı

WOLVERHAMPTON WANDERERS TARİHE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde tarihine geçen önemli bir başarıya imza attı. Wolves, Premier Lig’in 33. haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Pereira’nın oyuncuları, mücadelenin 77. dakikasında Pablo Sarabia’nın kaydettiği golle Manchester United’ı 1-0 yendi.

GALİBİYET SERİSİ KAZANDI

Bu önemli galibiyet, kulübün tarihine geçti. Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğünde başarılı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, 55 yıl aradan sonra ligde üst üste beş maç kazanmayı başardı. Wolves’in bu beş maçlık galibiyet serisinde elde ettiği sonuçlar aşağıdaki gibi.