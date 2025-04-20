Haberler

Wolverhampton Wanderers, 5 Maç Kazandı

WOLVERHAMPTON WANDERERS TARİHE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde tarihine geçen önemli bir başarıya imza attı. Wolves, Premier Lig’in 33. haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Pereira’nın oyuncuları, mücadelenin 77. dakikasında Pablo Sarabia’nın kaydettiği golle Manchester United’ı 1-0 yendi.

GALİBİYET SERİSİ KAZANDI

Bu önemli galibiyet, kulübün tarihine geçti. Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğünde başarılı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, 55 yıl aradan sonra ligde üst üste beş maç kazanmayı başardı. Wolves’in bu beş maçlık galibiyet serisinde elde ettiği sonuçlar aşağıdaki gibi.

ÖNEMLİ

Haberler

Uşak’ta Motosiklet Sürücüleri Eğitildi

Uşak'ta düzenlenen "Bir Kural 1 Ömür" kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.
Haberler

Aydın’da Gazze’ye Destek Mitingi Yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Gazze'ye destek mitinginde, katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla konvoy oluşturarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.